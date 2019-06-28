Kulüp Efsaneleri: Frank Lampard
39 dakika önce
İngiliz orta saha oyuncusu Frank Lampard, Chelsea'de atılan en çok gol için rekoru elinde tutuyor. 640 maçta 211 gol attı. Lampard, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran Chelsea tarafının bir parçasıydı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:06
İngiliz orta saha oyuncusu Frank Lampard
, Chelsea
'de atılan en çok gol için rekoru elinde tutuyor. 640 maçta 211 gol attı. Lampard, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran Chelsea tarafının bir parçasıydı.
A Milli Takım ve Fenerbahçe efsanesi Şükrü Birand vefat etti
Medipol Başakşehir, Furkan Soyalp'i transfer etti
UEFA, Milan'ı Avrupa'dan men etti
İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı