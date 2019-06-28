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Kulüp Efsaneleri: Frank Lampard

39 dakika önce

İngiliz orta saha oyuncusu Frank Lampard, Chelsea'de atılan en çok gol için rekoru elinde tutuyor. 640 maçta 211 gol attı. Lampard, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran Chelsea tarafının bir parçasıydı.

İngiliz orta saha oyuncusu Frank Lampard, Chelsea'de atılan en çok gol için rekoru elinde tutuyor. 640 maçta 211 gol attı. Lampard, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran Chelsea tarafının bir parçasıydı.
Kulüp Efsaneleri: Frank Lampard
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:06 
Chelsea, Frank Lampard, Spor
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