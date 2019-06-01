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Kulüp Efsaneleri: Lino

1 saat önce

Dorvalino Alves Maciel olarak da bilinen Lino, 2009 yılında PAOK'a katıldı ve Yunanistan'da beş yılında 220 kez yer aldı. Sol takım PAOk için 16 golü atarken takım arkadaşlarına 41 kez yardımcı oldu. Brezilya, performansları için PAOK için 2013/14 MVP'sini kazandı.

Dorvalino Alves Maciel olarak da bilinen Lino, 2009 yılında PAOK'a katıldı ve Yunanistan'da beş yılında 220 kez yer aldı. Sol takım PAOk için 16 golü atarken takım arkadaşlarına 41 kez yardımcı oldu. Brezilya, performansları için PAOK için 2013/14 MVP'sini kazandı.
Kulüp Efsaneleri: Lino
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06 
Spor
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