Son Dakika Haberleri: Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı
Son Dakika Güncel Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı - Son Dakika

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe giderek borçlarını sona erdiren ya da yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verdi.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe giderek borçlarını sona erdiren ya da yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren ya da yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi."

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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