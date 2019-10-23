Kulüp yöneticiliğini babadan, demir çeliği dededen öğrendi
1 saat önce
Beşiktaş Spor Kulübü'nün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, iş yaşamı ile kulüp yöneticiliğini yıllardır beraber yürüten bir aileden geliyor.
Beşiktaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, iş yaşamı ile kulüp yöneticiliğini yıllardır beraber yürüten bir aileden geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:19
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