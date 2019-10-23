Son Dakika Haberleri: Kulüp yöneticiliğini babadan, demir çeliği dededen öğrendi
Son Dakika Ekonomi Kulüp yöneticiliğini babadan, demir çeliği dededen öğrendi

Kulüp yöneticiliğini babadan, demir çeliği dededen öğrendi

1 saat önce

Beşiktaş Spor Kulübü'nün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, iş yaşamı ile kulüp yöneticiliğini yıllardır beraber yürüten bir aileden geliyor.

Kulüp yöneticiliğini babadan, demir çeliği dededen öğrendi, System.String[]

Beşiktaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, iş yaşamı ile kulüp yöneticiliğini yıllardır beraber yürüten bir aileden geliyor.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz
McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak Küresel çapta yaşanan gelişmeler mudilere bir ayda 7 ton altın sattırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 09:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulüp yöneticiliğini babadan, demir çeliği dededen öğrendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]