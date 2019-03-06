Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Sürüyor
1 saat önce
Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'na gençler kategorisinde yapılan yarışlarla devam edildi.
Türkiye
Kızak Federasyonunca Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'na gençler kategorisinde yapılan yarışlarla devam edildi. Cıbıltepe Kayak Merkezi
'ndeki şampiyonada gençler kategorisinde kızlarda 11, erkeklerde 17 olmak üzere 28 sporcu mücadele etti. Genç
kızlarda Beyza Arzuti birinci, Gamze Çorlu
ikinci, Şeymanur Çınar
üçüncü, genç erkeklerde ise Cengizhan Kaplan birinci, Recep Furkan Balcı
ikinci, Murat Akpınar
üçüncü oldu.
Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu
, yarın yapılacak büyükler kategorisi yarışlarıyla şampiyonanın tamamlanacağını söyledi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:50 Kaynak: AA
DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu
Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak
Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı