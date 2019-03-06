Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Sürüyor

Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası bugün gençler kategorisinde yapılan yarışlarla devam etti.

Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası bugün gençler kategorisinde yapılan yarışlarla devam etti.



Cıbıltepe Kayak Merkezindeki Şampiyonada gençler kategorisinde kızlarda 11 erkeklerde 17 olmak üzere 28 sporcu kıyasıya mücadele etti.



Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu, yarışmaların planlandığı şekilde devam etiğini belirterek, perşembe günü yapılacak büyükler kategorisi ile şampiyonanın tamamlanacağını söyledi.



Dereceye giren sporcular şöyle:



Genç kızlarda, Beyza Arzuti birinci, Gamze Çorlu ikinci, Şeymanur Çınar üçüncü oldu.



Genç erkeklerde ise Cengizhan Kaplan birinci, Recep Furkan Balcı ikinci, Murat Akpınar üçüncülüğü elde etti.

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