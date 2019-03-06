Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Sürüyor
18 dakika önce
Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası bugün gençler kategorisinde yapılan yarışlarla devam etti.
Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası bugün gençler kategorisinde yapılan yarışlarla devam etti.
Cıbıltepe Kayak Merkezindeki Şampiyonada gençler kategorisinde kızlarda 11 erkeklerde 17 olmak üzere 28 sporcu kıyasıya mücadele etti.
Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu, yarışmaların planlandığı şekilde devam etiğini belirterek, perşembe günü yapılacak büyükler kategorisi ile şampiyonanın tamamlanacağını söyledi.
Dereceye giren sporcular şöyle:
Genç kızlarda, Beyza Arzuti birinci, Gamze Çorlu ikinci, Şeymanur Çınar üçüncü oldu.
Genç erkeklerde ise Cengizhan Kaplan birinci, Recep Furkan Balcı ikinci, Murat Akpınar üçüncülüğü elde etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:50 Kaynak: AA
Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak
Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı
Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı