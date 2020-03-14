Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Kars'ta sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Kars'ta sürüyor - Son Dakika Spor

Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Kars'ta sürüyor

6 saat önce

Türkiye Kızak Federasyonunun Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlediği 2020 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.

Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Kars'ta sürüyor, System.String[]

Türkiye Kızak Federasyonunun Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlediği 2020 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde süren yarışlarda, gençler kategorisindeki sporcular kıyasıya mücadele etti. Sağanak nedeniyle zaman zaman pistler bozulunca görevliler sık sık çalışma yaptı.

Genç kızlarda, Nazlı Hilal Atmaca 1'inci, Serap Kara 2'nci, Nur Hilal Haşıl 3'üncü oldu.

Genç erkeklerde ise Recep Furkan Balcı 1'incilik, Cihan Çağrı Aksu 2'ncilik, Buğrahan Sırrı Tozoğlu 3'üncülük elde etti.

Şampiyona yarın yapılacak yıldızlar ve büyükler kategorisindeki yarışlarla tamamlanacak.

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Türkiye, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli! Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak

Son Dakika Haberleri
22:26 ING Basketbol Süper Ligi
22:21 Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
22:13 Marius Sumudica'dan maç sonu sitem: "Bedelini ödeyecekler"
22:13 MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi
22:13 Bursaspor 1-1 Boluspor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:32:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Kars'ta sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]