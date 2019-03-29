Kulüpler Arası Yıldız Erkek Voleybol Grup Müsabakaları
1 saat önce
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan Kulüpler Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarında mücadele eden Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü Yıldız Erkekler Voleybol takımının, Simav'da yapılacak olan grup müsabakalarında Kütahya ilini temsil edeceği bildirildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu
tarafından yapılan Kulüpler Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarında mücadele eden Simav
Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü Yıldız Erkekler Voleybol takımının, Simav'da yapılacak olan grup müsabakalarında Kütahya
ilini temsil edeceği bildirildi.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz
, Kulüpler Arası Yıldız Erkekler Voleybol Grup Müsabakalarının 13 -15 2019 tarihlerinde Simav'da yapılacağını belirtti. Sapmaz " İlçemiz kapalı spor salonunda yapılacak olan Kütahya (Simav) grubunda, Kütahya, Eskişehir
, Manisa
ve Bilecik
illeri bulunuyor. Ev sahipliğini yapacağımız Kulüpler Arası Yıldız Erkekler Voleybol Grup Müsabakalarından da yüzümüzün akıyla çıkabileceğimize inanıyorum. İlçemize Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:49 Kaynak: İHA
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