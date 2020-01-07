Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz: Hakemlere güveniyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz: Hakemlere güveniyoruz - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz: Hakemlere güveniyoruz

7 saat önce

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, hakemlerin işinin zor olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine bazen kendimizi kaptırıyoruz.

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz: Hakemlere güveniyoruz, System.String[]

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, hakemlerin işinin zor olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine bazen kendimizi kaptırıyoruz. Saha içinde verdiğiniz kararlarla bazen işinizi zorlaştırıyorsunuz. Futbol ailesi size güveniyoruz" dedi.

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2019-2020 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri'nde Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da konuşma yaptı. Mecnun Otyakmaz, hakemlerin işinin zor olduğunun farkında olduklarını söyledi. Türkiye'de hakem kararlarına toleransın düşük olduğunu belirten Otyakmaz, "Bize düşen sorumluluklar var. Teknik ekip ve oyuncuların sizlere farklı yaklaşımları olması gerekiyor. Yöneticiler olarak bazen haklı, bazen haksız açıklamalarımız var. Bunu teknik direktörlerimiz de zaman zaman yapıyor. Sahada sizleri aldatmaya yönelik hareketler yapanları tüm Türkiye görüyor. Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine bazen kendimizi kaptırıyoruz. Saha içinde verdiğiniz kararlarla bazen işinizi zorlaştırıyorsunuz. Futbol ailesi size güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"FORMANIN RENGİNE BAKMADAN VİCDANINIZ İLE KARAR VERİN"

Kulüp başkanları olarak hakemlerden bazı beklentileri olduğunu dile getiren Otyakmaz, "Sizlerden cesur olmanızı, taraftarın, yöneticilerin ve televizyon yorumcularının etkisi altında kalmamanızı bekliyoruz. Kulüp ayırt etmeden, adaletli olmanızı bekliyoruz. Kararlarınızı kimsenin tesiri altında kalmadan, formanın rengine bakmadan vicdanınız ile verin. Süre geçirmeye çalışan, hakemi aldatan futbolculara gerekeni yapın. İkinci sarı kartlarda hassas davranın. Gerekeni Sivas'ta yapın, İzmir'de yapın, ama İstanbul'da da yapın. Sahadaki kararlarınızda mutlaka bir standart olmalı. Bir maçta farklı, öbür maçta farklı kararlar vermeyin. Bu sizlere zarar veriyor. Hatalı kararlar verebilirsiniz, ama maçları öyle bir yönetin ki başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız sizi rahatsız etmesin" diye konuştu.

"VAR'DA HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞADIK"

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda izledikleri VAR sisteminin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Otyakmaz, "Ancak Türkiye'deki VAR uygulamalarını görünce ne yazık bazı hayal kırıklıkları yaşadık. VAR'daki bazı hatalar yine gündemler oluşturdu. VAR sistemini destekliyoruz. İkinci yarıda VAR'ın problemleri azaltmasını bekliyoruz. VAR kayıtlarının, toplumu bilinçlendirmek adına bazı kritik pozisyonların kamuoyu ile paylaşılması kararını destekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mecnun Otyakmaz'ın konuşması


Mecnun Otyakmaz, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
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