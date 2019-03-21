Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: "Yabancı Futbolcu Konusunda Düşüncemiz, 2019-2020 Sezonu...

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: "Yabancı Futbolcu Konusunda Düşüncemiz, 2019-2020 Sezonu...

39 dakika önce

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman:
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:47 Kaynak: AA

Fikret Orman, Spor
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