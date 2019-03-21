Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: "Yabancı Futbolcu Konusunda Düşüncemiz, 2019-2020 Sezonu...
39 dakika önce
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde.
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman
: "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:47 Kaynak: AA
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