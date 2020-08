Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı: 'Yayıncı kuruluş, harcama limiti...'

Mehmet Sepil'in sözleri şu şekilde;

Bildiğiniz üzere bu sezon 21 takıla oynanacak. Yeni gelen kulüplerimize hoş geldiniz diyoruz. Bugün başkanlık seçimi yapılması gerekiyordu. Başkan, yardımcıları, denetleme kurulu... Arkadaşlarımız aynı başkan ve yönetimin kalması talebinde bulundular. Biz de bu görevi kabul ettik. Toplantının başında seçim oldu. Ben başkan seçildim.Sezon arası çok kısa bildiğiniz gibi. Oyunculara çok kısa izin verebildik. Takımların tamamı hazırlıklara başladı. 3 hafta sonra da lig başlayacak. Çok konuyu ele aldık toplantıda.

'FEDERASYONLA KONUŞTUK, YARDIM BEKLİYORUZ'

21 takımlı lig oynayacağız. Bunun takımlara gelir kaybı yarattığı malum ama bakanlığımız ve federasyonla görüşüp katkıyla giderilmesi konusunda arzumuzu belirtmiştik. Bu konuda TFF ve bakanlığımızdan yardım bekliyoruz. Çalışmaların yapıldığını biliyoruz.

'6 TAKIMIN LİSANS İLE İLGİLİ ENDİŞELERİ VARDI'

Bir başka konu lisans ve harcama limitini konuştuk. 6 takımın lisans şartnamesini uygulamakla ilgili endişeleri vardı. Bu endişeleri TFF ve lisans kurulunun katıldığı bir toplantıda konuşuldu. İlk kez biz başkanlar olarak lisans kuruluyla bir araya geldik. Karşılıklı görüş alışverişi oldu. Kendi aramızda bu konuları tartıştık. Farklı kulüplerin değişik talepleri var. Bu talepleri ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız. Bildiğiniz gibi TFF Başkanı, taleplerin kulüpler tarafından imzalanıp kendisine gönderilmesini istedi. Biz de her konuyu ayrı ayrı imzaya açıp kendisine ileteceğiz. Her kulübün her konuda aynı düşüncede olmasını bekleyemeyiz. Bu şekilde imzaları toplayıp federasyona göndereceğiz. Nihai karar TFF'nin.

'REZERV LİGİ'NİN BAŞLAMASI...'

Rezerv ligin hızlı şekilde başlamasını konuştuk. Bu kulüpler için çok önemli. 21 kulübün ortak kararıyla bu konunun çok hızlı olarak hayata geçirilmesini TFF'den talep edeceğiz. Çok zor bir lig bizi bekliyor. Kısa bir takvimde zor bir lig bizi bekliyor. Rezerv ligin faydaları bu sene çok büyük olacak. Pandemi dönüşü sakatlıkları gördük. Rezerv takımların 3. lig seviyesinde oynamasını talep ediyoruz. Birçok kulübün elindeki genç oyuncuları oynatamadığını görüyoruz. Bunun rekabetçi bir şekilde oluşması. TFF'ye bir yazı göndereceğiz ve 3 hafta içinde liglerle beraber hayata geçirilmesini talep edeceğiz.

YABANCI KONUSUNDA SON DURUM

Yabancı oyuncu konusuyla ilgili TFF'nin bir teklifi vardı. Bunu 1 yıl erteledik ama aynı toplantıda bu konuda acele edilmemesini söyledik. Hocaların ve kulüplerin farklı düşünceleri var. Madem önümüzde zaman var, şimdiden çalışma başlatılsın ve herkesin katıldığı bir karar alınsın. Bu konuyla ilgili de TFF'ye yazı yazacağız ve bir daha değişmeyecek şekilde yabancı kuralının düzenlenmesini talep edeceğiz.

3 hafta sonra başlayacak ligde bütçeler için önemli kaynaklardan biri yayıncı kuruluş. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sabah TFF'de bizim de katıldığımız bir görüşme oldu. Bu görüşmelerin hızlı tamamlanması önemli. Bunu TFF'den talep edeceğiz.

Lisans ve harcama limitiyle ilgili hangi konular imzaya açılacak?

Liste oluşturulduğu zaman gerekirse paylaşırız. Çalışmasını yapacağız kulüpler olarak. Mesela Kasımpaşa... Borcu olmayan bir kulüp. Oyuncu satmış ama bunu limitinde kullanamıyor. Böyle teknik konular var. Bunları tek tek imzaya açacağız ve sonrasında TFF'ye göndereceğiz. Kulüplerin bu konuyla ilgili endişeleri var. Biz gerekeni yapıp onlara göndereceğiz. Onlar da yönetim ve lisans kurulu olarak bakacaklar. Her konuya yer kulüp destek verecek diye bir şey yok. Aynı zamanda bu 21 kulüp birbiriyle rekabet içerisinde. Bunu unutmayalım.

Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrılmak isteme sebebiniz neydi?

İş ve özel hayat sebebiyle bir isteğim oldu ama lig arası çok kısa olduğu için başkanlar değişiklik istemedi. Biz de bu görevi devam ettirme kararı aldık. Ailem, çocuklarım yurt dışında yaşıyor. Onlar için ayrılmak istedim. Bir kırgınlık yok. Konular sakinleştiğinde yeni bir yönetim kurulacaktır.

22 kulüplü lig gündeme geldi mi?

Kulüpler Birliği'ne gelen bir talep olmadı. Bizim isteğimiz Süper Lig'de mücadele edip pandemiden etkilenen kulüplerin ligde kalmasıydı. 1. Lig'deki kulüplerle ilgili bizim bir şey açıklamamız mümkün değil.