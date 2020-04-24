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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası...
6 saat önce
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi."
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:30 Kaynak: İHA
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