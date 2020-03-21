Kulüpler Birliği Başkanı Sepil açıkladı: Süper Lig için 3 senaryo - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Başkanı Sepil açıkladı: Süper Lig için 3 senaryo - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil açıkladı: Süper Lig için 3 senaryo

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Dünyayı saran yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'deki 18 kulüp başkanının telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantı sonrası bir açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, tartışılan görüşleri ve alınan kararları açıkladı.

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil açıkladı: Süper Lig için 3 senaryo, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Dünyayı saran yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'deki 18 kulüp başkanının telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantı sonrası bir açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, tartışılan görüşleri ve alınan kararları açıkladı. Süper Lig'in geleceği konusunda üç farklı senaryo üzerinde çalıştıklarını ifade eden Sepil, şunları söyledi:


'Küme düşme kaldırılsın' diyenler var


Üç senaryonun birincisi, ligi daha önceden planlandığı gibi bitirmek. Her şey yolunda gider ve bu koronavirüsten hızlı bir şekilde kurtulursak, 17 Nisan'da Süper Lig'i yeniden başlatabiliriz. Önümüzde 8 lig, 3 tane de Türkiye Kupası maçı kaldı. En fazla oynayan takım, 10 tane maç oynayacak. Yurt dışına baktığımızda, mesela İngiltere'de 12 maç var. Dolayısıyla takvim olarak şu anda en rahat olan ülke, Türkiye. İkinci senaryo, hem ülkemizde oluşan koşullardan dolayı liglerin yeniden başlama tarihi uzarsa ne yapılacak? Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine geçilebilir. Play-off gibi, şampiyonların daha kısa sürede belirlendiği bir sistem uygulanabilir. Bu sezon küme düşme olmasın diyen kulüpler de var. Avrupa ülkeleri de aynı şeyleri tartışıyor.


Çarşamba-pazar oynayıp haziranda bitirelim


Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız ama bu işler iyice gecikirse ne olacak? Ligler şu andaki sıralamaya göre mi tescil edilmeli? Bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo. Bizim Kulüpler Birliği olarak yapacağımız şey, en çok ilk senaryoyu tartıştık." Mehmet Sepil, dünkü toplantının amaçlarından birinin liglerin başlangıcı için tarih vermek olduğunu belirterek, "Tarih vermezseniz oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? İngiltere tarih verdi ne oldu? Şimdi mayıs ayının başına çektiler. Bizim verdiğimiz tarihler de değişebilir" diye konuştu. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Galatasaray ve birçok kulüp başkanının, ligler başladığında maçların 'çarşamba-pazar' şeklinde oynanıp haziran ayına kadar sezonun bitirilmesini istediği öğrenildi.


SÖZLEŞME SÜRESİ UZARSA, ÜCRETLER ÖDENECEK Mİ?


Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği toplantısında liglerin ertelenmesinin getirdiği mali sorunların da tartışıldığını söyledi. Sepil, "Bazı oyuncuların sözleşmeleri mayıs sonunda bitiyor. Lig uzayınca futbolcuların sözleşmelerinin de uzaması normaldir" dedi. Ayrıca 18 takımın başkanının tamamı, oyuncuların bulundukları şehirlerden ayrılmasına izin vermeme konusunda anlaştı.


CENGİZ'DEN SEPİL'E YANIT: PLAY-OFF KONUŞULMADI


Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yaptığı, "Play-off sistemi seçenekler arasında" açıklamasına yanıt verdi. "Bütün kulüplere haksızlık. Sayın Mehmet Sepil'in play-off ile ilgili söylemleri, kendi düşüncesi olabilir" diyen Cengiz, "Bizim tüm kulüp başkanları bir araya gelerek yaptığımız toplantıda, play-off gündeme gelmedi ve başkanlar tarafından tartışılmadı" ifadelerini kullandı.


GÜNDEM TARİHTİ


Mustafa Cengiz şöyle devam etti: "Kulüpler Birliği'nde tartışılan konu; liglerin başlama tarihiydi. Futbolcuların tekrar formuna kavuşmasındaki aralıklar... Bununla ilgili iki farklı görüş belirdi: Ligin 17 veya 30 Nisan'da başlaması. Bildiğiniz gibi ülkede büyük bir tehlike var. Biz bunun için bu kararın bile Türkiye Futbol Federasyonu ile hükümet arasında senkronize alınmasını, bunun için de bir komisyon kurulmasını önerdik."


Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:47 

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