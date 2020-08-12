Kulüpler Birliği Başkanı Sepil, başkanlığa bir sezon daha devam edecek

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından bir basın toplantısı düzenledi. 2020-2021 sezonu için de başkanlığı yürüteceğini açıklayan Sepil'in yardımcılıklarını Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu üstlenecek.

Toplantıda harcama limitleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Sepil, şu ifadeleri kullandı: "8 kulüp temsilcisi olarak federasyonla bir toplantı yaptık. Lisans Kurulu da katıldı. Kulüplerin değişik talepleri var. Federasyon da talepler varsa, kulüpler tarafından imzalanıp gönderilmesini istedi. İmzaların sonucunu federasyona göndereceğiz. Nihai karar federasyonundur. Bir Kasımpaşa örneği var. Borcu olmayan bir kulüp. Oyuncu transfer etmiş, ettiği bedeli limitine yansıtamamış. Buna benzer teknik konular var."

"YABANCI KURALI İYİ İRDELENMELİ"Yeni yabancı kuralının bir yıl ertelendiğini hatırlatan Mehmet Sepil, "Bu konuyu her ne kadar şimdilik çözdüysek de federasyonla yaptığımız görüşmede acele edilmemesi görüşümüzü aktardık. İyi irdelenerek bu konudaki çalışma şimdiden başlamalıdır şeklinde görüşümüzü aktardık. Çalışma grubunun çok acil tahsis edilip, önümüzdeki yıllarda ne şekilde uygulanacağını tüm paydaşlar tarafından tartışılıp ondan sonra bir daha değişmeyecek şekilde Süper Lig ve 1'inci Lig kulüplerine zamanında bildirilmesini talep edeceğiz. Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta bu sabah bizim de katıldığımız federasyonun yayıncı kuruluşla bir toplantısı oldu. Federasyondan bu konunun hızlı bir şekilde bitmesini rica ettik. Bütçeyi görmeden kulüplerin transfer yapması çok. Federasyondan bu görüşmelerin hızlandırılmasını talep edeceğiz" dedi.

Sepil rezerv ligle ilgili olarak ise bu uygulamaya bir an önce başlanması gerektiğini söyledi.