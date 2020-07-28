Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'den önemli açıklamalar

"Süper Lig'den düşmenin bu sezon olmaması yönünde TFF'ye tavsiye konusunda bir görüş birliği oluştu"

" Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü 'küme düşme kalksın' talebiyle geldiler"

"20 takımın oynayacağı bir format kurulması gerektiğini düşünüyoruz""Bundan sonra yayıncı kuruluşla yapılacak görüşmelerde vakıf tarafından oluşturulan icra kurulunun yer alması görüşü ortaya çıktı""Yeni yabancı oyuncu kuralı 1 yıl ertelenmeli""Harcama limiti konusunda kulüpler sıkıntı yaşıyor""Rezerv Lig, Türk futbolu için çok önemli"

Kaan ÜLKER/ - Kulüpler Birliği Vakfı; yeni yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmeme, harcama limiti, rezerv lig ve yayıncı kuruluş konularını tartışmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bir basın toplantısı düzenledi.Başkan Sepil, toplantıya Süper Lig'e yeni çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor kulübünün temsilcilerinin de katıldığını söyledi ve "Daha önce 7 kulübün ligden düşmenin olmaması yönünde bir bir müracaatı vardı. Toplantıda Süper Lig'den düşmenin bu sezon olmaması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tavsiye konusunda bir görüş birliği oluştu" dedi."MALATYASPOR, KAYSERİSPOR VE ANKARAGÜCÜ 'KÜME DÜŞME KALKSIN' TALEBİYLE GELDİLER "Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin askıya alındığı dönemde 7 kulübün ligden düşmenin kalkması yönündeki talebin TFF tarafından kabul görmediğini hatırlatan Mehmet Sepil, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Toplantıya Malatyaspor, Kayserispor, Ankaragücü bu sene ligden düşmenin kaldırılması talebiyle geldiler. Bu konu detaylı olarak kulüpler tarafından paylaşıldı. Kulüplerin tamamı bu zor süreçte bu talebin kabul edilebileceğini paylaştı. Kulüpler Birliği'nin yaptırım gücü yok, tavsiye konusunda görüş oluştu" ifadelerini kullandı."20 TAKIMIN OYNAYACAĞI BİR FORMAT KURULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"Yeni bir lig organizasyonunun oluşturulabileceğini belirten Mehmet Sepil, "Kulüplerin kaybı olmadan ileriki yıllarda 20 takımın oynayabileceği bir formatın kurulup, çok büyük zarar gören kulüplerin daha da ekonomik sıkıntı görmeyebileceğini düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak tavsiye kararımızı federasyona ileteceğiz" diye konuştu.YAYINCI KURULUŞ KONUSUSüper Lig'in yayıncı kuruluşuyla yapılan görüşmelerde Kulüpler Birliği'nin de yer alması gerektiğini dile getiren Sepil, "Yayıncı kuruluşumuz pandemi sürecinde yaşanan zorluklarla ilgili indirim talebiyle gelmişti. Bu süreç devam ederken federasyonla yaptığımız toplantıda bu indirim talebinin görüşülebileceğini ama sadece bu senenin değil önümüzdeki dönemin mevcut kontrat sezonun da tartışılması gerektiğini söyledik. Federasyon başkanı Nihat Özdemir birkaç gün önce beni arayarak federasyonun bu konuda yayıncı kuruluş ile bir rakamda anlaştığını söyledi. Her ne kadar beklentinin altındaysa da yine de kulüplerin içinde olmadığı pazarlığın Kulüpler Birliği tarafından doğru bulunmadığı kararı alındı. Bundan sonra yapılacak görüşmelerde vakıf tarafından oluşturulan icra kurulunun yer alması görüşü ortaya çıktı. Kulüplerin çok önemli gelir kaynağının sürekli düşürüldüğü durumda teklifin kabul edilmesi mümkün değil. Her zaman yayıncı kuruluşla görüşmelere hazırız ama ortada mevcut kontrat olduğunu ve uygulanması gerektiğini de federasyona hatırlatırız" dedi."YENİ YABANCI OYUNCU KURALI 1 YIL ERTELENMELİ"TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı konusuyla ilgili Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşlerini aktaran Mehmet Sepil, şunları söyledi: "Federasyonun kararı almadan kulüplerle istişarede bulunmasını rica ediyoruz. 18 kulüp olarak birçok konuda ortak tavır alabiliyoruz. Burada kulüplerin çok doğal olarak değişik düşünceleri var. Yabancı oyuncu sayısında ortak paydada buluşmuyoruz. Doğaldır ama 18 kulüp olarak bu kararın çok hızlı alındığını düşünüyoruz. Uygulamanın bu sene yapılmasının kulüplere hiçbir faydası olmadığı gibi kulüplerin zaten zor durumda olan ekonomilerinde yara açacaktır. Bu işi bir yıl erteleyelim. Önümüzdeki seneden başlayarak yabancı sayısı düzenlemesi olabilir görüşüne sahibiz.""HARCAMALA LİMİTİ KONUSUNDA KULÜPLER SIKINTI YAŞIYOR"Harcama limiti ile ilgili de toplantıda görüştüklerini ifade eden Sepil, "Bu uygulamayla birçok kulübün sıkıntıya gireceğini ve dünyadaki uygulamalara benzemediğini değerlendirdik. Bu konudaki endişelerimizi de federasyona ileteceğiz. Bu konuda da bir icra kurulu tespit ettik. Kurul yakın zamanda federasyona gidecek ve yeni yıl uygulamasıyla ilgili kulüplerin teklifini görüşecek" açıklamasını yaptı."REZERV LİG, TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"Rezerv lig konusuna da değinen Sepil, "Rezerv lig konusunda da ısrarcı olduklarını belirten Sepil, "Federasyonun bu konuda net dönüşü olmadı. Rezerv ligin Türk futbolu için çok önemli olduğunu, takipçisi olacağımızı, rekabetçi şekilde uygulanmasında da ısrarcı olduğumuzu federasyona bildireceğiz" diyerek basın toplantısını noktaladı.Öte yandan Mehmet Sepil, yeni dönemde Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da basın toplantısında söz alarak, "Kadına şiddete 'dur' de" projesinin devamı için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.