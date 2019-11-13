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Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'den TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

6 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve vakfın başkan yardımcıları Mecnun Otyakmaz ile Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'den TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve vakfın başkan yardımcıları Mecnun Otyakmaz ile Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk yer aldı.Başkan Nihat Özdemir, ziyarette Mehmet Sepil, Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu'na A Milli Takım forması takdiminde bulundu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Çavuşoğlu, Mecnun Otyakmaz, Mehmet Sepil, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:48 Kaynak: DHA
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