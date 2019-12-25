Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'den VAR kayıtları açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'den VAR kayıtları açıklaması - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'den VAR kayıtları açıklaması

6 saat önce

İşte Sepil'in açıklamaları şu şekilde: Futbolda korsan yayıncılıkla mücadele adına yayıncı kuruluşla uzun bir görüşme yaptık. üm kulüp başkanlarının toplantıda yer alması önemliydi.

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'den VAR kayıtları açıklaması, System.String[]

İşte Sepil'in açıklamaları şu şekilde:


Futbolda korsan yayıncılıkla mücadele adına yayıncı kuruluşla uzun bir görüşme yaptık. üm kulüp başkanlarının toplantıda yer alması önemliydi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Süper Lig kulüpleri olarak futbolda neleri daha iyiye götürebileceğimizi tartıştık. Federasyonun verdiği harcama limiti kararına tüm kulüpler uyacak. Harcama limitleri konusunda hiçbir kulüp başkanı beni aramadı. VAR kayıtları için bir görüşme yapmadık. Kısa zamanda yeniden toplanacağız, değerlendirmelerde bulunacağız.


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şu değerlendirmeleri yaptı:


VAR KAYITLARININ AÇILMASINDA SIKTI YOK


Bu hataları yapan kuruşların ücretlerini TFF ödüyor, TFF ödediği ücreti kulüplerden kestiği harçlarla sağlıyor. Yani bir bakıma bunları biz karşılıyoruz. TFF, kulüplerin istediği şeyleri göz önüne almalı. Kurallar herkese eşit olarak kullanılsın, herkese aynı şekilde çalınsın, hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse sıkıntı olur... Eğitiminde sıkıntı olabilir, o kişinin yaptığı işe saygısı olmayabilir. VAR kayıtlarının açıklanması yeni bir tartışma konusu açabilir ama neresinden bakarsanız bakın bana göre şeffaflık. VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok.


NDİAYE AÇIKLAMASI


Kim almış? Bilmiyorum... Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Bunlar söyleniyor. Londra dediler, İstanbul dediler, Dakar'da olduğu söylendi. Gündemimizde olan bir oyuncuydu ama gelip görüştüğünü ben de sizden duydum


DURUMUNA ÇOK ÜZÜLDÜM


Dün sabah Yusuf Yazıcı ile konuştum. Durumuna çok üzüldüm. O hangi takımın formasını giyerse giysin bizim çocuğumuzdur.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:59 
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