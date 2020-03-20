Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: "Play-off gibi bir sistem kurulabilir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: 'Play-off gibi bir sistem kurulabilir' - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: "Play-off gibi bir sistem kurulabilir"

6 saat önce

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir" dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil:

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir" dedi.


Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Ligin devamı için 3 senaryo var. 1'i planlandığı gibi bitirmek. 2. senaryo, liglere başlamanın uzaması. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir. Süreç çok uzarsa, ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir. 3. senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo" dedi.


"18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi"


18 kulüp başkanının da ligin ertelenmesini istediğini aktaran Sepil, "Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim. Değişik görüşler olabilir ama 18 kulüp başkanı, şu anda oluşan koşullarda ligleri bekletelim dedik" şeklinde konuştu.


"Her şey normale dönerse 17 Nisan'da başlayabiliriz"


Ligin başlama tarihi ile ilgili olarak ise Sepil, "Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Tarih vermenin öneminin farkındaydık, birçok başkan telekonferans sırasında, tarih belirlemezsek, hem oyuncular, hem kamuoyu açısından belirsizlik olur diye düşündü. İngiltere tarih verdi, ne oldu o tarihler. Şimdi Mayıs ayı başına çektiler. Verilen tarihler olabilir, öneriler olabilir, toplantı sonunda ben federasyon başkanını aradım, ne tartıştığımız konusunda bilgi verdim, yüzde yüz bu tarihler kalacak değil. Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Virüs kontrol altına alınırsa biz şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan'da başlayabiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:04 Kaynak: İHA

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