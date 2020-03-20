Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: "Play-off gibi bir sistem kurulabilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: 'Play-off gibi bir sistem kurulabilir' - Son Dakika

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: "Play-off gibi bir sistem kurulabilir"

6 saat önce

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir" dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil:

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir" dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Ligin devamı için 3 senaryo var. 1'i planlandığı gibi bitirmek. 2. senaryo, liglere başlamanın uzaması. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir. Süreç çok uzarsa, ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir. 3. senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo" dedi.

"18 KULÜP BAŞKANI DA LİGİN ERTELENMESİNİ İSTEDİ"

18 kulüp başkanının da ligin ertelenmesini istediğini aktaran Sepil, "Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim. Değişik görüşler olabilir ama 18 kulüp başkanı, şu anda oluşan koşullarda ligleri bekletelim dedik" şeklinde konuştu.

"HER ŞEY NORMALE DÖNERSE 17 NİSAN'DA BAŞLAYABİLİRİZ"

Ligin başlama tarihi ile ilgili olarak ise Sepil, "Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Tarih vermenin öneminin farkındaydık, birçok başkan telekonferans sırasında, tarih belirlemezsek, hem oyuncular, hem kamuoyu açısından belirsizlik olur diye düşündü. İngiltere tarih verdi, ne oldu o tarihler. Şimdi Mayıs ayı başına çektiler. Verilen tarihler olabilir, öneriler olabilir, toplantı sonunda ben federasyon başkanını aradım, ne tartıştığımız konusunda bilgi verdim, yüzde yüz bu tarihler kalacak değil. Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Virüs kontrol altına alınırsa biz şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan'da başlayabiliriz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Mehmet Sepil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: "Play-off gibi bir sistem kurulabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]