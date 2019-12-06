Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Türk futbolunda yapısal değişiklik olmalı

SÜPER Lig ekibi Göztepe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türk futbolunda yapısal değişiklik olması gerektiğini, bu yapılmadan sorunların ortadan kalkmayacağını söyledi.

Başkan Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı seçiminden önce Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı için anlaştıklarını ancak Ağaoğlu'nun çeşitli nedenlerden dolayı başkan olamayacağını öğrendiğini kaydetti. Bu süreçte kulüp başkanlarının kendisinden başkan olmasını istediğini kaydeden Sepil, bunun üzerine teklifi kabul ettiğini söyledi. Sepil, başkanlığa seçildikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplantısına katıldığını ve bütün sorunları anlattığını belirterek, "Şu anda ortada bir realite var, Türk futbolu biraz hırçın günler yaşıyor. Kolay değil, maçların sonuçlarından eskisinden daha fazla etkilendiğimiz süreçler. Birinci görevim bu 18 takımı bir arada tutup, ortak bir Kulüpler Birliği görüntüsünü koruyabilmek. Biliyorsunuz takımlardan biri katılmadı, bu öyle olmuyor. Kulüpler Birliği'nin ortak bir gücünün olması gerekiyor" dedi.Türk futbolunda Kulüpler Birliği olarak fazla yaptırım güçlerinin olmadığını, bu nedenle gerçekleştirmek istediklerini TFF ile çalışarak yapacaklarını kaydeden Sepil, yeni yürürlüğe giren kanunla kulüplerin vergi yükünün arttığını söyledi. Mehmet Sepil, bu kanunun yeni oyuncularla alakalı olduğunu ifade ederek, "Önümüzde yine Türk futbolunu çok çok ilgilendiren, çok önemli bir süreç geliyor; yeni lisans talimatı süreci, kulüplerin harcamalarına ve transferlere limitlerin konulması. Bununla ilgili federasyonla ve kulüplerle yakın bir çalışma oluyor. Türk futbolunda esas sorun yapısal. Yapısal değişiklikler yapılmadan bunların düzelmesi mümkün değil. Ankara'da vergi yasası sırasında yaptığım görüşmelerde herkesin bu yapısal değişmeleri tartışmaya hazır olduğunu gördüm" diye konuştu. Sepil, bu konunun sadece TFF ve Kulüpler Birliği'nin çözeceği bir sorun olmadığını, bu doğrultuda Kulüpler Birliği olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceklerini belirterek, "Futbolu şu anki durumundan daha iyi hale getirmek için elimizden geleni yapacağız" cümlesini kurdu.