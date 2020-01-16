Kulüpler Birliği ile Petrol Ofisi, Sosyallig için iş birliği anlaşması imzaladı

Kulüpler Birliği ile Petrol Ofisi, fantezi futbol oyunu Sosyallig için iş birliği anlaşması imzaladı.



Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan ofisinde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper'in katılımıyla imza töreni düzenlendi.



Petrol Ofisi'nin Sosyallig adı altında kulüplere bir proje geldiğini belirten Mehmet Sepil, "Bu projeyi hayata geçirdiler. Çok ciddi ilginin olduğunu biliyoruz. Tamamen bir deneme süreci. Amacımız bu oyunu çok daha geniş platforma yaymak. Bu olay güzel bir güne denk geldi, çalıştaydaydık. Futbol ile ilgili daha nasıl geliştirebiliriz, futbolun çok ciddi sorunları var bunların başında da ekonomik sorunlar. Giderleri gelirler arasında çok ciddi farklar var. Önemli gelir kaynak sponsorlar. Son 10 yılda futbolda sponsorlarda azalma var. Bunların sebeplerini biliyoruz. Bunu nasıl geri getireceğimizi tartışıyoruz. Petrol Ofisi'nin futbola yatırım yapması bizim için önemli. Altınordu'ya da sponsorlar. Bunu da çok değerli buluyoruz. Kulüplere katkı vermeleri çok değerli. Bu oyunun diğer amacı dünyada çok yayılıyor, taraftarlarla ilgili aralarında futbolun daha büyümesinin yanında işin eğlence yönünü ortaya çıkaran bir platform oluşturması. Genel müdürüne çok teşekkür ederim. Bu iş birliğinin daha ileriye gitmesini arzu ediyorum" diye konuştu.



Selim Şiper: "1.8 milyon kişi bu oyunu indirdi"



Bu iş birliği anlaşmasını yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Promosyonel bir fikir olarak ortaya çıkmış olan Sosyallig daha geniş bir şekilde Türk sporunun hizmet edecek noktaya varmış durumda. Dünyada diğer ülkelerde de fantezi futbol adında milyonlarca kişi oynuyor. Türkiye'de biz bunu Sosyallig adı altında yaptık. İki tane önemli özelliği var. Birincisi Türkiye'de futbolu herkes bildiği zannediyor ve en büyük teknik direktör. Buyurun bunu burada ispat edin. İkincisi Sosyallig en önemli bilgisel istatistik. Gerçek bilgi ve veri bankası. İleriki zamanda geniş platformlarına sunmak istiyoruz. Spor ve kulüpler birer marka. Bu markanın hakları var. Bunların da verilmesi lazım. Telif hakları verildikten sonra kullanılabilir. Bu açıdan da önemli. Kulüplerimiz açısından gelir. 1.8 milyon kişi bu oyunu indirdi. Yarısından fazlası ciddi bir şekilde oynuyor. Oynanması için desteklerde bulunup hediyemiz var. Şampiyona araba hediyemiz olacak. Kulüpler Birliği'nden gördüğümüz anlayışa çok teşekkür ederiz. Gelecekte daha başarılı bir geniş projelere" şeklinde konuştu. - İSTANBUL