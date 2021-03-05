Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü - Son Dakika

Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

05.03.2021 21:29
Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlığın İstanbul'da bulunan ofisinde yapılan toplantıya, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu ve Süleyman Hurma katıldı. Toplantıda korsan maç yayınlarının önlenmesine yönelik atılması gereken adımlar ve planlamalar konuşuldu. - İSTANBUL

Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü
Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü
Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı, Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Nuri, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü - Son Dakika Spor


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