Kulüpler Birliği'nde detaylı zirve - Son Dakika
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Kulüpler Birliği'nde detaylı zirve

6 saat önce

Riva'da başlayan Kulüpler Birliği toplantısında, Süper Lig ekiplerinin başkanlarına; MHK kararları, hakem atmaları ve VAR kararları hakkında birinci ağızdan detaylı bilgilendirme yapıldı.

Kulüpler Birliği'nde detaylı zirve, System.String[]

Riva'da başlayan Kulüpler Birliği toplantısında, Süper Lig ekiplerinin başkanlarına; MHK kararları, hakem atmaları ve VAR kararları hakkında birinci ağızdan detaylı bilgilendirme yapıldı.


Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Fenerbahçe'nin gelmediği toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor ise başkan düzeyinde katılım yapmadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.


Kulüplere detaylı brifing verildi


Toplantıda salonunda dev barkovizyonun kurulması dikkatlerden kaçmazken, MHK Başkanı Zekeriya Alp; kararlar, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan; hakem atamaları, Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek ise son dönemde yaşanan VAR kararları hakkında kulüp başkan ve yöneticilerine bilgiler aktardı.


MHK yetkilileri sunumunu erken yaptı


Gerçekleşen toplantıda yer alan MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Kulüpler Birliği zirvesine, başkanlar ve TFF yetkilileri ile beraber girdi. 2 saate yakın VAR hakkında kulüp temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunup bilgiler aktarıldı. Ayrıca kulüpler, hakemler ile ilgili olarak şikayet ve eleştirilerini de yetkililere aktardı. MHK yetkileri saat 14.30'da toplantı salonundan ayrılırken, toplantının ikinci bölümünde ise kulüp başkanları kendi aralarında zirve yaptı.


Bilindiği gibi yine sezon başında Riva'da gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında, Alp, Sarvan ve Şimşek, toplantının ardından kulüp başkanlarına VAR hakkında bilgi vermiş ancak 18 başkandan yalnızca 5'i toplantıda kalmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir de hafta içi yaptığı basın toplantısında bu rahatsızlığını dile getirmişti. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
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