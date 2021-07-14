Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı yapıldı

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görevlendirmeler şu şekilde:

İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir KıranDış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali KoçSportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç