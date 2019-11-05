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Son Dakika Spor Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oluyor

Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oluyor

7 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün olağanüstü genel kurul toplantısında seçiliyor.

Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oluyor, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün olağanüstü genel kurul toplantısında seçiliyor. Vakfın Maslak'taki merkezinde saat 13.00'te başlayan genel kurulda, Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı belli olacak.

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirileceği olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ali Koç'un gelişi

Mustafa Cengiz'in gelişi

Toplantıdan detaylar (*ARŞİV)


- İstanbul
Kulüpler Birliği Vakfı, Fikret Orman, Maslak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:55 Kaynak: DHA
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