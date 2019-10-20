Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği'nden Ahmet Nur Çebi'ye erken tebrik
Son Dakika Güncel Kulüpler Birliği'nden Ahmet Nur Çebi'ye erken tebrik

Kulüpler Birliği'nden Ahmet Nur Çebi'ye erken tebrik

21 dakika önce

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıklar sayılmaya başlarken, ilk 4 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibine 311 oy fark attı.

Kulüpler Birliği'nden Ahmet Nur Çebi'ye erken tebrik, System.String[]

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıklar sayılmaya başlarken, ilk 4 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibine 311 oy fark attı. 4 sandık açıldıktan sonra Kulüpler Birliği Vakfı, sosyal medya hesabından Çebi'yi seçimi kazandığı için tebrik etti.

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 4 sandık açıldı. 20 sandığın bulunduğu seçimde 8644 üye oy kullanırken, ilk 4 sandıktan toplam 1685 oy çıktı. Ahmet Nur Çebi 952 oy alırken diğer adaylardan Serdal Adalı 641, Hürser Tekinoktay ise 85 oy aldı. 7 oyun geçersiz sayıldığı 4 sandıkta Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 311 oy fark atarken, Kulüpler Birliği'nden paylaşım geldi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabı, açılan 4 sandığın ardından Ahmet Nur Çebi'yi Beşiktaş Kulübü Başkanı ilan etti. Yapılan paylaşımda, "Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Vakfımızın da başkanlığını yapan Fikret Orman'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Vakfın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa süre sonra silindi.

(İHA)

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
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