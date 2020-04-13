Kulüpler Birliği'nden Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, korona virüs tedavisini tamamlayarak hastaneden taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Kulüpler Birliği, korona virüs tedavisini tamamlayarak hastaneden taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüpler Birliği sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Eski başkanlarımızdan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'ın, 21 gün boyunca devam eden tedavisinin bugün tamamlandığını ve taburcu edildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine tüm futbol ailesi adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." - İSTANBUL