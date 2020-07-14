Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği Vakfı, bir süredir tedavi gören Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı, bir süredir tedavi gören Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Kulüpler Birliği Vakfı, rahatsızlığı bulunan ve bir süredir tedavisi devam eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Genel Sekreterei Dr. Çağrı İlk, Başkan Cengiz'in evine giderek, geçmiş olsun dileklerini iletti. - İSTANBUL

Kulüpler Birliği Vakfı, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika Spor
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22:53
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22:29
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22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
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19:18
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18:47
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15:58
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