Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Kulüpler Birliği Vakfı , bir süredir tedavi gören Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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