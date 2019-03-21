Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması

Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması

27 dakika önce

Kulüpler Birliği Başkanı Orman, "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde.

Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması, System.String[]
Kulüpler Birliği Başkanı Orman, "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06 

Ekonomi
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