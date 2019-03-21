Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
27 dakika önce
Kulüpler Birliği Başkanı Orman, "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde.
Kulüpler Birliği Başkanı Orman, "Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:06
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Kulüpler Birliğinden Yabancı Sınırı Açıklaması!
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