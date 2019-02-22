Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği'nden Yeni Mhk'ya Başarı Dileği

Kulüpler Birliği'nden Yeni Mhk'ya Başarı Dileği

56 dakika önce

Kulüpler Birliği yeni Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) görevinde başarılar diledi.

Kulüpler Birliği'nden Yeni Mhk'ya Başarı Dileği, System.String[]
Kulüpler Birliği yeni Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) görevinde başarılar diledi.

Kulüpler Birliği, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni göreve başlayan Merkez Hakem Kurulu'na görevinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak Merkez Hakem Kurulu'dan beklentilerimiz her hafta hakemlerin değil, futbolun konuşulmasının sağlanması, hata yapan ama yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarını anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır. Bu vesileyle görevi bırakan eski Merkez Hakem Kurulu'na da verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik olmuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Merkez Hakem Kurulu, Spor
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