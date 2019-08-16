Kulüpler Birliği'nden yeni sezon mesajı
56 dakika önce
Kulüpler Birliği, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu için kulüplere başarılar diledi.
Kulüpler Birliği, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu için kulüplere başarılar diledi. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından konula ilgili yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunun tüm futbol camiası ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diler, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu Fenomen Enes Batur, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın sahaya atlamasına tepki gösterdi Hamilelik kilolarıyla gündem olan Fahriye Evcen'e ünlü isimlerden destek mesajı yağdı Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok