Kulüpler Birliği'nden yeni sezon mesajı

Kulüpler Birliği, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu için kulüplere başarılar diledi.

Kulüpler Birliği, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu için kulüplere başarılar diledi.



Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından konula ilgili yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunun tüm futbol camiası ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diler, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Fenomen Enes Batur, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın sahaya atlamasına tepki gösterdi

Hamilelik kilolarıyla gündem olan Fahriye Evcen'e ünlü isimlerden destek mesajı yağdı

Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok