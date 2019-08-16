Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği'nden yeni sezon mesajı
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Kulüpler Birliği'nden yeni sezon mesajı

56 dakika önce

Kulüpler Birliği, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu için kulüplere başarılar diledi.

Kulüpler Birliği'nden yeni sezon mesajı, System.String[]
Kulüpler Birliği, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu için kulüplere başarılar diledi.

Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından konula ilgili yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunun tüm futbol camiası ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diler, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
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