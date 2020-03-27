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Kulüpler Birliği'nden Yusuf Günay ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Hes Kablo Kayserispor'un idari personeli için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Hes Kablo Kayserispor'un idari personeli için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a ve Kayserispor idari personeline geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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