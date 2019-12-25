Kulüpler Birliği toplantısı başladı - Son Dakika
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Kulüpler Birliği toplantısı başladı

6 saat önce

Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı Kulüpler Birliği Binası'nda başladı.

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Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı Kulüpler Birliği Binası'nda başladı. Toplantının ana maddesi VAR kayıtlarının açıklanması olacak.


Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantısı Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Binası'nda başladı. Toplantının ana konusu VAR kayıtlarının açıklanması olacak. Ayrıca geçtiğimiz ay TFF tarafından yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılan ve sonrasında tekrar yüzde 30'a indirilen limit aşımı da gündemin diğer maddesi olarak toplantıda konuşulacak. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ilk kez toplantıya katılırken, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yer alan ilk kadın başkan unvanını taşıyor. - İSTANBUL

Maslak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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