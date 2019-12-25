Kulüpler Birliği Toplantısı başladı - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Toplantısı başladı

6 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak'ta bulunan merkez ofiste başladı.

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Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak'ta bulunan merkez ofiste başladı. Süper Lig'de yer alan kulüp başkan veya yönetici düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda 4 Ocak 2020'de belli olacak harcama limitleri ile ligin ilk yarısında görev alan hakemlerin hataları üzerinde durulacağı öğrenildi. Toplantıya İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'un mazeret bildirip katılım sağlayamadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç'un gelişi

- Ahmet Ağaoğlu'nun gelişi

- Ahmet Nur Çebi'nin gelişi

-Detaylar


Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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