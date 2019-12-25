Kulüpler Birliği Toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak'ta bulunan merkez ofiste başladı. Süper Lig'de yer alan kulüp başkan veya yönetici düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda 4 Ocak 2020'de belli olacak harcama limitleri ile ligin ilk yarısında görev alan hakemlerin hataları üzerinde durulacağı öğrenildi. Toplantıya İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'un mazeret bildirip katılım sağlayamadığı bildirildi.

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