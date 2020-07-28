- Kulüpler Birliği toplantısı başladı

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

Kulüpler Birliği Vakfı, sezon sonu değerlendirmesi ve çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere bir araya geldi. Sosyal mesafenin korunması adına Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan ve 18 Süper Lig kulübü başkan ve temsilcileri katılım gösterdi. Ayrıca yapılan toplantıya Süper Lig'e yeni yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz katılım gösterdi.

Toplantıda görev süresi dolan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in başkanlığa devam edip etmeyeceğinin yanı sıra, sezon sonu değerlendirmesi, yeni yabancı kuralı gibi konular ele alınacak.