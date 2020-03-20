Kulüpler Birliği toplantısı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği toplantısı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği toplantısı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek

11 dakika önce

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün saat 13: 00'te planladığı toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği bildirildi.

Kulüpler Birliği toplantısı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün saat 13: 00'te planladığı toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında dün Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında liglere erteleme kararı çıkmıştı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bugün toplantı yapacaklarını duyurmuştu. Saat 13: 00te Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunun ofisinde gerçekleşmesi planlanan toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün saat 13'te Kulüpler Birliği'nin Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için, telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilme kararı alınmıştır. Hiçbir kulüp başkanı, fiziksel bir katılım gerçekleştirmeyecektir."


Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Kasapoğlu, Mehmet Sepil, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:53 Kaynak: DHA

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