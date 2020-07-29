Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: "Kararların Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni... - Son Dakika

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: "Kararların Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı, 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanacak.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı, 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkezinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilediği alanlardan birinin de spor olduğunu belirterek, şöyle konuştu.

"Bu sürecin etkilediği alanlardan biri de spor. Organizasyonların ertelendiği bir süreçle karşı karşıya kaldık. Federasyon yönetimi ve paydaşların iş birliği sayesinde bu süreci bitirme noktasına geldik. Fedakarlık ortaya koyan ve başarıyla sonuçlandıran federasyon yönetimini ve herkesi kutluyorum. Her gün zirveye oynama iddiasıyla her alanda geliştireceğimiz projelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın sporcuyu değerli gören anlayışıyla 18 yılda gelinen nokta çok önemli. Bu salgın süreci başından beri spor camiası olarak fırsata dönüştürme niyetimiz olduğunu ortaya koyduk. Bunu fırsata dönüştürme noktasında avantaj yakaladık. Federasyonumuzun ev sahipliğindeki toplantıda, Süper Lig'den amatörlere kadar tüm paydaşların yarınlarını kurtarmak ve vizyonlarını geliştirmek ve iddiasını daha güçlü ortaya koyma adına önemli kararlar alındı. Hayırlar getirmesini diliyorum."

Kulüpler Birliği Vakfının ligden düşmenin kaldırılması yönündeki tavsiye kararının kendisini duygulandırdığını söyleyen Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Dün Kulüpler Birliği Vakfı bir toplantı gerçekleştirdi. Duygulandıran ve mutlu kılan bir tablo söz konusuydu. Kulüplerin dayanışma ruhu sporda ve her alanda birlik beraberliğini ortaya koydu. 'Düşenin dostu olmaz' anlayışını elinin tersiyle iten kulüplerimizi kutluyorum. Federasyonumuzun hayranlıkla izlemiş olduğu kararlarla Türk sporunun yarınları için rekabeti ortaya koyma adına yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırma adına hayırlı olacaktır. BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin de bir üst lige çıkması noktasındaki kararları, illerimize, ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum."

Nihat Özdemir: "Düşme olmayacaktır"

Kasapoğlu'nun ardından söz alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfının aldığı tavsiye kararını yönetim kurulu toplantısında değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfı dün bir toplantı yaptı. Bu toplantı sonunda Başkan Sepil, 18 Süper Lig ve Süper Lig'e yeni çıkan 2 kulübün temsilcileriyle Süper Lig 2019-2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Sayın Sepil, tavsiye kararlarını yazılı bir dilekçeyle yönetim kurulumuza sunmuştur. Liglerimizi başlatmadan önce puan sıralamasındaki son 7 takımımız da aynı talepte bulunmuştu. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla aldığımız karar ligleri oynatarak tamamlamak ve kalan 8 haftada haksız bir rekabete yol açmamaktı. Süper Lig'i tamamladık. Kulüplerimizin pandemi sürecindeki iyi niyeti ve fedakarlığını yinelemek isterim. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki teknik direktörlere, futbolculara bir kez daha teşekkür ediyorum. Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini bugün değerlendirdik. Pandemi süreci ve sonrasındaki etkilerini detaylarıyla konuştuk. Yönetim Kurulu oy birliği ile alınan karara göre Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacaktır. Süper Lig 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacaktır. Sezon sonunda 4 takım ligden düşecek ve şimdilik olmak kaydıyla 2021-2022 sezonundan itibaren 20 takım ile oynanmaya devam edecektir."

Yeni yabancı kuralına 1 yıl erteleme

Yeni yabancı kuralı ile ilgili de 1 yıllık ertelemenin söz konusu olduğunu aktaran Özdemir, "Kulüpler Birliği Vakfının başka bir tavsiye kararı, yönetim kurulumuzun aldığı ve önümüzdeki 3 sezonu kapsayan yabancı oyuncu ve oyuncu uygunluğu kuralının 1 yıl ertelenme talebi vardı. Bu talebi de değerlendirdik. Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda değişiklik 2020-2021 sezonundan itibaren değil 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacaktır." şeklinde konuştu.

Diğer liglerle ilgili durumları da açıklayan Özdemir, "Gelecek sezon TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takım ile oynanacaktır. BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım Siirt İl Özel İdaresispor, Ceyhanspor, Isparta 32spor, Kahraman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Adıyaman 1954 Spor TFF 3. Lig'de mücadele edecektir. TFF 3. lig 4 gruptan oluşacak toplam 67 takımla oynanacaktır. Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarının artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Diğer detayları revize edeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Takım harcama limitlerini 4 Ağustos tarihinde açıklayacaklarını söyleyen Özdemir, "Takım harcama limitleri 4 Ağustos tarihinde transferin ilk gününde açıklanacaktır. Limitlerin açıklanmasından sonra Kulüpler Birliği icra kurulu, lisans kurulu ile bir araya gelecek ve çalışmalar yapacaklardır. Tüm kararların Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Sepil: "Kararların Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil de yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Türk futbolunda zor bir süreçten geçtik. Ligler uzun süre ertelendi ve ardından başladı. Ciddi bir kaza olmadan bu süreci kapattık. Bu senenin en büyük kazancı belki de bu oldu. Bu süreç her anlamda zor oldu. Bunu hep birlikte başardık ve süreci bitirdik. Sadece Süper Lig kulüplerini değil diğer kulüpleri de kutluyorum. Bu süreci böyle atlatmak hepimiz için önemliydi. Dün bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Türk futbolunun önünde olan birçok önemli konuyu tartıştık. Bunların en önemlisi Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü takımlarının bir talebi vardı. Bu talepleri pandemi sürecinde oluşan zorluklardan dolayı bu sene liglerde düşmenin kaldırılmasıydı. Arkadaşlarımızı dinledik ve bunun sonucunda da tüm kulüplerin ortak görüşü olarak federasyona bu sene liglerden düşmenin kaldırılması tavsiye kararını ulaştırdık. Onun yanında diğer 4 önemli konu vardı. Tüm konuları birlikte tartıştık. Karar veren TFF'dir, yetki onlardadır. Bizim görüşlerimizi detaylı olarak konuştuk. Yabancı konusunda da bir yıl erteleme talep etmiştik. Bu da yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Süper Lig kulüpleri için önemliydi, teşekkür ederiz. Alınan kararların Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: Kararların Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni...

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 07:52

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: 'Kararların Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
15:33
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam         
12:48
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor         
10:06
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı         
10:00
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir         
09:46
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı         
09:34
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi         
07:30
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 02:11:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: "Kararların Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei