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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:44 Kaynak: AA
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sepil, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Mehmet Sepil, "Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve "Spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.
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