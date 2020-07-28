Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil , bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 05:41

Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık

Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti

Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı

Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir