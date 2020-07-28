Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda...
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 05:41
Kaynak: AA
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