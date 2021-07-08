Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına Ahmet Ağaoğlu seçildi

Süper Lig takımlarını temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığa seçildi.

Kulüpler Birliği Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ardından, görevi bırakan eski başkan Ahmet Nur Çebi ile koltuğu devralan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

ÇEBİ: AĞAOĞLU'NUN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ Beşiktaş Başkanı Çebi, "Yaklaşık 6 ay önce bütün arkadaşlarımın isteğiyle gelmiş olduğum bu görevden bugün kendi isteğimle ayrılıyorum. Genel kurulda aldığımız karar gereği seçilen yönetim kurulunun seçtiği başkanımız Ahmet Ağaoğlu'dur. Hayırlı, uğurlu olsun. Türk futbolunun çok zor dönemden geçtiği bir süreci daha önce Mehmet Sepil omuzlarında taşıdı. Bundan sonra da Ahmet Ağaoğlu'nun taşıyacağına ve başarılı olacağına inanıyoruz. Benim 6 ay başkanlık yaptığım dönemde, pandeminin ağır şartlarıyla mücadele edilen bu dönemde yayıncı kuruluşla olan sorunların çözülmesiyle ilgili bir süreç yaşadık ve halen devam ediyor, epey yol alındı. Spor yasasıyla ilgili, yabancı sayısıyla ilgili çok çalışma yapıldı. Bazıları çözüldü, bazıları çözülemedi. Bu süreci bundan sonra Ağaoğlu'nun tamamlayacağına, Türk futboluna faydası olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.AĞAOĞLU: FİNANSAL YAPILANMA VE REFORMLARIN İVEDİLİKLE HAYATA GEÇİRİLMESİ KAÇINILMAZAhmet Ağaoğlu ise Türk futbolunun yaşadığı sorunlara dikkat çekerek şunları kaydetti: "Kulüpler Birliği Vakfı'nda, Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan ve sorunları çözme yolunda gayret sarf eden Ahmet Nur Çebi ve Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Türk futbolu zorlu bir süreçten geçiyor. Kulüplerin sorunları büyük, ekonomik, idari ve sportif sorunlar var. Bunların önemli bir kısmı pandemiden kaynaklanan sorunlar. İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içinde finansal ve sportif sorunlar var. Genel kurulda kulüp başkanlarının ortak talebi doğrultusunda yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak önümüzdeki birkaç gün içinde federasyona ileteceğiz. Süreç, sıkıntılı bir süreç. Bütün kulüplerimizle birlikte bu sürecin içinden en az hasarla çıkmanın yollarını arayacağız. Ahmet Nur Çebi'ye çok teşekkür ederim. Zor ve sıkıntılı bir süreçte görevi aldılar ve önemli bir noktaya getirdiler."Süper Lig AŞ konusunda ise Ağaoğlu "Bir önceki yönetim kurulu toplantımızda bana bu görev teklif edildiği zaman net olarak ifade etmiştim. Bir an önce ivedilikle profesyonel bir yapıya geçilmesi, bu konu ile alakalı olarak gerekli değişikliklerin yapılması, tüzük değişikliği gerekiyorsa, tüzük değişikliğinin yapılması ve bunun bir sonraki adımı olarak da Süper Lig Kulüpleri AŞ olması yolunda genel kurulumuzda 21 kulübün de mutabakatını aldık. Gideceğimiz yol, bu yol. Çünkü sizler de takdir edersiniz biz hepimiz, kulüp başkanları olarak, fahri görev yapan insanlarız. Bu göreve, kulüplerimizi yönetmeye gönüllü olarak geliyoruz, fahri bir görev yapıyoruz. Kulüpler Birliği Başkanlığı da aynı şekilde bir fahri görev. Dolayısıyla bir kulüp başkanından bu kadar fedakarlık beklemek biraz haksızlık olur. Aynı zamanda da özellikle bu sıkıntılı süreçlerde, fazla mesainin gerektiği süreçlerde bu kadar gönüllü olarak hizmet etmeye çalışan bir insandan da bunu beklemek biraz fazla iyimserlik olur. Onun için önümüzdeki süreçte hem kulüplerimizin ortak sıkıntıları olarak federasyonumuza ulaştıracağımız mektup ve onların takibi ama aynı zamanda da profesyonel bir yapıya kavuşmamız için Kulüpler Birliği olarak çalışmaları ivedilikle başlatacağız" ifadelerini kullandı.Finansal yapılanma ve reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Mali sorunlar öncelikle kulüplerin kendi özel sorunları ama bunların hepsi birleşince Türk futbolunun sorunu haline geliyor. Bugün federasyonun aldığı bir kararın altında Kulüpler Birliğinin de fikir birliğinin temel teşkil etmiş olması lazım. Bu sportif, idari ve finansal olarak böyle olmalı. Yaşamış olduğumuz süreçte ortalama aldığımızda 2 sene öncesine bakarsak kulüplerin gelirlerinde yüzde 60-70 oranında gerileme var. Bu süreçten başarılı bir şekilde çıkmazsak Türk futbolunun geleceği adına iyimser olmamız ortadan kalkıyor. Finansal yapılanma ve reformların ivedilikle hayata geçirilmesi kaçınılmaz" diye konuştu.Ağaoğlu, harcama limiti ve yayın ihalesi ile ilgili görüşlerini Türkiye Futbol Federasyonu 'na iletecekleri mektubun ardından açıklayacaklarını aktardı.Bir soru üzerine Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nın kendisi için en büyük onur olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Ahmet Ağaoğlu özelinde Trabzonspor Başkanı olmak, bir Trabzonlunun, bir Trabzonsporlunun yaşayacağı en büyük onur. Onun üzerinde bir onur tanımıyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olmak da gösterilen güvene ve teveccühe layık olmayı gerektiriyor. Ben de onların güvenine layık olmak için çalışacağım. O da büyük onur ama benim için en büyük onur Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'dır" diye sözlerini tamamladı.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AHMET AĞAOĞLU'NA TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik eder, görevinde başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futboluna yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum."TFF'DEN KUTLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Ahmet Ağaoğlu için kutlama mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. Sayın Ahmet Nur Çebi'ye Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak Türk futbolunda yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.