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Kulüpler Birliği Vakfı, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
7 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:36 Kaynak: AA
Kulüpler Birliği Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.
Mesajda, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da etiketlenerek, "Süper Lig'deki ilk ve tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'nın da kadınlar gününü kutlarız." denildi.
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