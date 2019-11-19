Kulüpler Birliği Vakfı, Dünya Ligler Forumunun yeni üyesi oldu

Kulüpler Birliği Vakfı, dünyadaki profesyonel liglerin bir araya gelerek oluşturduğu Dünya Ligler Forumunun (WLF) yeni üyesi oldu.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşen imza törenine, kulüpler birliğini temsilen genel sekreter Çağrı İlk ile Bundesliga Üst Yöneticisi Christian Siefert, başkanlık görevini devralan Meksika Ligi Başkanı Enrique Bonila katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çağrı İlk, "Dünya Ligler Forumu, profesyonel futbol liglerinin bir araya gelerek oluşturduğu çok önemli bir organizasyon. FIFA tarafından tanınan WLF'nin, her kıtadan toplam 40 üyesi bulunuyor ve FIFA yönetmelikleri, uluslararası maç takvimleri ve hatta oyun kuralları ile ilgili konuların karar verme sürecinde doğrudan yer alıyor. Ayrıca menajerlik ücretlerinin sabitlenmesi, transfer sistemlerindeki değişikliler ile kulüpler ve oyuncular arasındaki ilişkilerle alakalı çalışmalara yüksek seviyede katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Profesyonel futbolun gelişiminde FIFA ile beraber çalışacaklarını, geçen hafta imzaladıkları sözleşmeyle beyan ettiklerini vurgulayan İlk, Kulüpler Birliği Vakfı olarak, futbola yön verecek bu çalışmalarda bizzat yer alarak, Türkiye'yi temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyacaklarını kaydetti.

Enrique Bonila da Kulüpler Birliği Vakfının bu önemli organizasyonun yeni üyesi olmasından dolayı memnuniyetini belirterek, dünya futbolu adına birlikte verimli çalışmalar yapabileceklerine olan inancını vurguladı.