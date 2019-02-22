Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Mhk Açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Mhk Açıklaması

29 dakika önce

"Yeni Merkez Hakem Kurulu'na başarılar dileriz"İSTANBUL / DHAKulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik ve ekibine başarı diledi.

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"Yeni Merkez Hakem Kurulu'na başarılar dileriz"

İSTANBUL/ DHA

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik ve ekibine başarı diledi.

Vakfın sosyal medyadaki hesabından, "Yeni Merkez Hakem Kurulu'na başarılar dileriz" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"Yeni göreve başlayan MHK'ye başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak MHK'den beklentilerimiz; her hafta hakemlerin değil futbolun

konuşulmasının sağlanması, hata yapan ancak yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarının anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır. Bu vesileyle görevi bırakan eski MHK'ye de verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:21 Kaynak: DHA

Kulüpler Birliği Vakfı, Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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