Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu - Son Dakika

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

05.02.2021 17:55

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi.

Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilen toplantıda, Mehmet Sepil'in görevinden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Seçimde tek aday olarak gösterilen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa getirildi.

Yeni oluşturulan yönetim kurulunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı.

Kulüpler Birliğinin yeni yönetiminde görev dağılımı, gelecek hafta gerçekleştirilecek toplantıda yapılacak.

Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Başkan adayı olarak beni gösterdiler. Bu, benim için bir onurdu. Hepsine teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi futbol adına da zor bir süreçti. Bu süreçte görev yapan Sayın Mehmet Sepil başkanımıza ve yönetimine, kulüplerimizin adına, kendi adıma ve kulübüm adına candan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Görev sürelerinde yapacaklarından bahseden Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolu olarak çok fazla sorunun olduğu bir süreçten geçtik. Bu süreçte çözülen birçok olayın olduğu gibi halen çözülmeyen, bekleyen konularımız var. Bunların içinde en önemlisi henüz daha çıkmayan Spor Yasası'nın oluşması için düşüncelerimiz çerçevesinde gayret göstereceğiz. Özellikle yayın haklarımızdan kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir mücadelenin başlaması gerek. Vergiler, kulüplerimizin kamuya ve bankalara olan borçların yapılandırılmasının hızlandırılması ve uygun hale getirilmesi, dönemimizdeki önemli görevlerimizden olacak. Kulüplerimizin gelirini artıracak diğer konularda da ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeleri yapma vazifesini de üzerimize aldık. Bu sorunları kısa süre içinde gündeme getirip çözebiliriz. Sahada mücadele, perdenin diğer tarafında da birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı el birliği içinde ve hemfikir olarak çözeceğiz. Türk futbolu için hayırlı olsun."

"Birinci önceliğimiz Spor Yasası"

Ahmet Nur Çebi, yeni yönetimin birinci önceliğinin Spor Yasası olduğunu ifade etti.

Yasa taslağının henüz istedikleri gibi olmadığını vurgulayan Çebi, "Kulüplerimizin taraftarla buluşma isteği malum. Bunun bir de salgın tarafı var. Bununla ilgili bir adım atıldı ve localar açıldı. Ancak pandeminin neden olduğu sıkıntılı süreç başladı. Seyirci konusunda çok istekliyiz ancak salgının buna zarar vereceğini düşünüyoruz. Kulüplerimizin pandemiyi olumsuz etkileyecek bir talepte bulunacağını zannetmiyorum. Toplumun sağlığı bizim için önde geliyor. Saydığım konularla ilgili çok çabuk harekete geçip girişimde bulunacağız. En önemlisi de henüz istediğimiz olgunlukta ve şekilde olmayan Spor Yasası'nın doğru olmayan taraflarını görüşerek düzelttirmeye çalışacağız. Birinci önceliğimiz Spor Yasası. Çünkü onun çok fazla zamanı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş camiasının Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'yla ilgili çekinceler taşıdığının söylenmesi üzerine, "Birçok başkanımızın buranın profesyonelce idare edilmesi konusunda görüşleri oldu. Bu hepimizi rahatlatır ve doğru bir yoldur. Bir konuda süreklilik olması ve aynı profesyonel kişi tarafından yönetilmesi muhakkak çok daha faydalı olacaktır. Belki bu süreçte bu konuyu da çözebiliriz. Beşiktaş'a hizmetimizde geri kalma söz konusu olamaz. Çünkü Beşiktaş'ın sorunları zaten kulüplerimizin sorunlarıyla aynı. Tüm kulüplere yapacağımız hizmet, kendi kulübüme de hizmet anlamına geliyor. Benim için çok zor olmayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfının eski başkanı Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz plaket verdi. Başkan yardımcısı olarak görev yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da plaketini Ahmet Nur Çebi takdim etti.

Görevi Çebi'ye devreden Mehmet Sepil, "Çok zor bir görev. Kendisine bu görevde başarılar diliyorum." diye konuştu.

11. başkan oldu

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfının 11. başkanı oldu.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav, Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman ve Mehmet Sepil başkanlık yapmıştı.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi Apple'ın ilk bilgisayarı 1 milyon sterline satılacak Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum
Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı         
17:56
Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
17:32
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.         
16:48
AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir         
16:31
Başından vurularak hayatını kaybeden genç kızın ölümündeki sır perdesi aralandı Başından vurularak hayatını kaybeden genç kızın ölümündeki sır perdesi aralandı         
15:46
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı         
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım         
15:08
Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında         
14:46
Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı         
13:46
Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi         
13:08
İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak         
13:03
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Korona nedeniyle kapasitesi dolu hastaneye giremeyen kadın, sokak ortasında doğum yaptı Korona nedeniyle kapasitesi dolu hastaneye giremeyen kadın, sokak ortasında doğum yaptı         
11:38
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 18:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei