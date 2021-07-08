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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu - Son Dakika

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

08.07.2021 19:22
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Ağaoğlu, "Türk futbolu zorlu bir süreçten geçiyor. Kulüplerin sorunları büyük, ekonomik, idari ve sportif sorunlar var. Süreç sıkıntılı bir süreç. Umarım bütün kulüplerimizle birlikte bu sürecin içinden en az hasarla çıkmanın yollarını arayacağız" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesinde başkan seçilen Ağaoğlu, toplantının tamamlanmasının ardından eski başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte açıklama yaptı. Ağaoğlu'nun Türk futboluna çok faydalı olacağını belirten Ahmet Nur Çebi, "Yaklaşık 6 ay önce bütün arkadaşlarımın isteğiyle gelmiş olduğum bu görevden bugün kendi isteğimle ayrılıyorum. Genel kurulda aldığımız karar gereği seçilen yönetim kurulunun seçtiği başkanımız Ahmet Ağaoğlu'dur. Hayırlı, uğurlu olsun. Türk futbolunun çok zor dönemden geçtiği bir süreci daha önce Mehmet Sepil omuzlarında taşıdı. Bundan sonra da Ahmet Ağaoğlu'nun taşıyacağına ve başarılı olacağına inanıyoruz. Benim 6 ay başkanlık yaptığım dönemde, pandeminin ağır şartlarıyla mücadele edilen bu dönemde yayıncı kuruluşla olan sorunların çözülmesiyle ilgili bir süreç yaşadık ve halen devam ediyor, epey yol alındı. Spor yasasıyla ilgili, yabancı sayısıyla ilgili çok çalışma yapıldı. Bazıları çözüldü, bazıları çözülemedi. Bu süreci bundan sonra Ağaoğlu'nun tamamlayacağını, Türk futboluna faydası olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AĞAOĞLU: "ÇÖZMEMİZ GEREKEN SORUNLAR İÇİNDE FİNANSAL VE SPORTİF SORUNLAR VAR"

Çebi'nin ardından konuşan Ağaoğlu, kulüplerin yaşadığı sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini kaydederek, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nda Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan ve sorunları çözme yolunda gayret sarf eden Ahmet Nur Çebi ve Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Türk futbolu zorlu bir süreçten geçiyor. Kulüplerin sorunları büyük, ekonomik, idari ve sportif sorunlar var. Bunların önemli bir kısmı pandemiden kaynaklanan sorunlar. İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içinde finansal ve sportif sorunlar var. Genel kurulda kulüp başkanlarının ortak talebi doğrultusunda yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak önümüzdeki birkaç gün içinde federasyona ileteceğiz. Süreç sıkıntılı bir süreç. Umarım bütün kulüplerimizle birlikte bu sürecin içinden en az hasarla çıkmanın yollarını arayacağız. Ahmet Nur Çebi'ye çok teşekkür ederim. Zor ve sıkıntılı bir süreçte görevi aldılar ve önemli bir noktaya getirdiler" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG AŞ İÇİN TÜM KULÜPLER MUTABIK"

Süper Lig A.Ş. konusunda tüm kulüplerin mutabık olduğunu kaydeden Ağaoğlu "Bir önceki yönetim kurulu toplantımızda bana bu görev teklif edildiği zaman net olarak ifade etmiştim. Bir an önce ivedilikle profesyonel bir yapıya geçilmesi, bu konu ile alakalı olarak gerekli değişikliklerin yapılması, tüzük değişikliği gerekiyorsa, tüzük değişikliğinin yapılması ve bunun bir sonraki adımının da Süper Lig Kulüpleri A.Ş. olması yolunda genel kurulumuzda 21 kulübün de mutabakatını aldık. Gideceğimiz yol bu yol. Çünkü sizler de takdir edersiniz biz hepimiz, kulüp başkanları olarak, fahri görev yapan insanlarız. Bu göreve gönüllü olarak geliyoruz kulüplerimizi yönetmeye, fahri bir görev yapıyoruz. Kulüpler Birliği Başkanı da aynı şekilde bir fahri görev. Dolayısıyla bir kulüp başkanından bu kadar fedakarlık beklemek biraz haksızlık olur. Aynı zamanda da özellikle bu sıkıntılı süreçlerde fazla mesainin gerektiği süreçlerde bu kadar gönüllü olarak hizmet etmeye çalışan bir insandan da bunu beklemek biraz fazla iyimserlik olur. Onun için önümüzdeki süreçte hem kulüplerimizin ortak sıkıntıları olarak federasyonumuza ulaştıracağımız mektup ve onların takibi ama aynı zamanda da profesyonel bir yapıya kavuşmamız için Kulüpler Birliği olarak çalışmaları ivedilikle başlatacağız" dedi.

"FİNANSAL YAPILANMA VE REFORMLARIN İVEDİLİKLE HAYATA GEÇİRİLMESİ LAZIM"

Kulüplerin yaşadığı mali sıkıntıların toplamda Türk futbolunun sorunu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Mali sorunlar öncelikle kulüplerin kendi özel sorunları ama bunların hepsi birleşince Türk futbolunun sorunu haline geliyor. Bugün federasyonun aldığı bir kararın altında Kulüpler Birliği'nin de fikir birliğinin temel teşkil etmiş olması lazım. Bu sportif, idari ve finansal olarak böyle olmalı. Yaşamış olduğumuz süreç ortalama aldığımızda 2 sene öncesine bakarsak kulüplerin gelirlerinde yüzde 60-70 oranında gerileme var. Bu süreçten başarılı bir şekilde çıkmazsak Türk futbolunun geleceği adına iyimser olmamız ortadan kalkıyor. Finansal yapılanma ve reformların ivedilikle hayata geçirilmesi kaçınılmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"EN BÜYÜK ONUR TRABZONSPOR BAŞKANLIĞI"

Başkan Ağaoğlu, harcama limiti ve yayın ihalesi ile ilgili görüşlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletecekleri mektubun ardından açıklayacaklarını belirtirken, Trabzonspor Kulübü Başkanlığının kendisi için en büyük onur olduğunu söyledi. Kendisine sunulan güvene layık olmaya çalışacağını belirten Ağaoğlu, "Şunu söyleyeyim; Ahmet Ağaoğlu özelinde Trabzonspor Başkanı olmak, bir Trabzonlu'nun, bir Trabzosnporlu'nun yaşayacağı en büyük onur. Onun üzerinde bir onur tanımıyorum. Kulüpler Birliği başkanı olmak da gösterilen güvene ve teveccühe layık olmayı gerektiriyor. Ben de onların güvenine layık olmak için çalışacağım. O da büyük onur ama benim için en büyük onu Trabzonspor Kulübü başkanlığıdır" ifadesini kullandı.

(Güven Mert Ercan/İHA)

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu - Son Dakika


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