Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği Vakfı Toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı Toplanıyor

1 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek.

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Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek.

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak toplantı, saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıda Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı ile altyapı konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:54 Kaynak: AA

Maslak, İstanbul, Kulüpler Birliği Vakfı, Spor
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