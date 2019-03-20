Kulüpler Birliği Vakfı Toplanıyor
1 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek.
Kulüpler Birliği Vakfı
, olağan toplantısını yarın İstanbul
'da gerçekleştirecek.
Vakfın Maslak
'taki merkezinde yapılacak toplantı, saat 14.00'te başlayacak.
Toplantıda Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı ile altyapı konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:54 Kaynak: AA
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