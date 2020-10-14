Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: "Spor Yasasının çıkmasını tüm kulüpler destekliyor" - Son Dakika

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: "Spor Yasasının çıkmasını tüm kulüpler destekliyor"

14.10.2020 18:45

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerindeki etkisinin çok ağır olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerindeki etkisinin çok ağır olduğunu söyledi.

Vakfın Conrad İstanbul Bosphorus'ta yapılan olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sepil, daha çok ekonomik sorunlar üzerinde durduklarını söyledi.

Toplantıya bazı başkanların internet üzerinden bağlandığını aktaran Sepil, "Pandemi koşullarıyla bildiğimiz gibi tüm kulüp başkanlarının burada olmasını beklemiyoruz. Katılabilen arkadaşlar burada, diğerleri çevrim içi olarak bağlandı. 21 takımın tamamı burada bulundu. Ligler başladı ve 4 maç oynandı. Dolayısıyla bugünkü yoğun gündemimizin en önemli bölümünde futbolun şu an içinde bulunduğu ekonomik koşulları tartıştık. Futbolda pandemi koşullarının yarattığı ekonomik olumsuzluklar çok büyük. Bundan nasıl etkilendiğimizi, alabileceğimiz tedbirleri ve yapacağımız çalışmaları paylaştık." diye konuştu.

Mehmet Sepil, salgın nedeniyle kulüplerin gelirlerinde çok ciddi bir azalma olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun başını maç günü gelirleri oluşturuyor. Bu konuda iyi haber, Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı ve bu hafta oynanacak maçlarda locaların yüzde 50 kapasiteyle açılacağını bildirdi. Bu başlangıç, önemli bir adım olarak görüyoruz bunu. Zaten UEFA da statlara yüzde 30 kadar seyirci alınabileceğini tavsiye ediyor. Örneğin Rusya ile oynadığımız son milli maçta yüzde 30 kapasiteyle seyirci alım izni vardı. Türkiye'nin pandemi konusunda iyi bir noktaya geldiğini de düşünüyoruz. Dolayısıyla futbol statlarının da daha fazla kapasitede açılmasını umut ediyoruz."

Bazı statlarda locaların olmadığını aktaran Sepil, "Süper Lig'de birçok statta loca yok. Dolayısıyla bu takımlarımız loca gelirinden faydalanamayacak. Onun ötesinde, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de de loca sahibi olan takım sayısı çok az. Geçen sezon 8, bu sezon da 4 olmak üzere 12 maçtır seyirci yok. Seyircimize kavuşuyoruz ama umudumuz bunun kısa bir süre içerisinde stattaki tribünlerin tamamına yayılması." ifadelerini kullandı.

"Kulüplerin dayanma gücü de gün geçtikçe azalıyor"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kulüplerin en önemli gelirlerinden birinin de yayın gelirleri olduğunu vurgulayarak, "Bizim yayıncı kuruluşla yaptığımız 5 yıllık bir anlaşma var. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle pandemi koşulunda bunun önemi çok daha fazla artıyor. Yayıncı kuruluşla olan anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini çok istiyoruz. Bu sene henüz bir anlaşmaya varılamadı. Bu anlaşmanın en kısa zamanda yapılmasının arzu ediyoruz. Artık kulüplerin bu konuda maddi olarak dayanma gücü de gün geçtikçe azalıyor. Bu konuyuyu da federasyonumuzla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda Spor Yasası konusunu da görüştüklerini aktaran Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor Yasası yıllardır beklenilen bir çalışma. Bundan 1 ay kadar önce Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız bu konuda yapılan çalışmayı, kulüpler ve federasyonla paylaştı. Bu konuda kulüpler ayrı ayrı çalışma yaptı. Bu yasanın çıkmasını tüm kulüpler destekliyor. Bu, Türk sporu için önemli bir adım olacak. Yasanın içeriğindeki birçok konunun biz kulüplerin görüşü alınarak yapılması çok önemli. Zaten Gençlik ve Spor Bakanlığı da bizden bunu bekliyor. Konuyla da ilgili komisyon oluşturulmasına karar verdik."

Sepil, futboldaki güncel konulara da değindiklerini anlatarak, "Bazen, bazı konularda kararların alınması son dakikaya kalıyor. Özellikle geçen sene kulüp lisans limitleri ve yabancı oyuncu sayısı konuları son dakikalarda tartışıldı. Bu konularda federasyon ile olan görüşmeleri şimdiden başlatıp, konuların aceleye getirilmemesi durumunu kendi aramızda tartıştık. Bütün bu konuları tartışabilmek için ve şu an bulunduğumuz ekonomik koşulları anlatabilmek için federasyondan toplantı talep edeceğiz. Ayrıca şu anki futbol ekonomisinin zorluğu konusunu izah edebilmek için ilgili mercilerin yanına gitme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının 2021 yılının ocak ayında yapılacak olağan genel kurulunda yeni başkanın seçileceğini de sözlerine ekledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: Spor Yasasının çıkmasını tüm kulüpler destekliyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: Spor Yasasının çıkmasını tüm kulüpler destekliyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: Spor Yasasının çıkmasını tüm kulüpler destekliyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: Spor Yasasının çıkmasını tüm kulüpler destekliyor

Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: 'Spor Yasasının çıkmasını tüm kulüpler destekliyor' - Son Dakika Spor

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