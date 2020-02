Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı - Nihat Özdemir - Son Dakika

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısında başkan Mehmet Sepil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un toplantının selameti için Riva'daki görüşmeye gelmediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sepil, "Ali Koç başkan beni aradı ve konuştuk. Kendisi şu ortamda, bu toplantıya katılmamanın doğru olacağını, hatta toplantının selameti açısından iyi olacağını söyledi. Başarılar diledi. Toplantının önemini ve konuları kendisi de biliyordu. Bu durum Fenerbahçe'nin kendi tasarrufu. Ali Başkan dün ve bu sabah beni arayarak katılmayacağını söyledi. Biz de Fenerbahçe olmadan bu toplantıyı yaptık." diye konuştu.

Toplantıda VAR uygulaması ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığını belirten Sepil şunları aktardı:

"Uzun süren bir toplantı yaptık. Çünkü konular birikmişti. MHK ile bir araya gelmeyi istedik. Kulüp başkanları olarak kendilerinin sunumunu dinledik. VAR uygulaması ve diğer konular vardı. Sayın Zekeriya Alp başkanımız, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek bu konuda kulüpleri bilgilendirdiler. Oldukça samimi ortamda bir konuşma yapıldı. Neticede bu konuda MHK'nın görüşünü aldık. Sorularımızın da cevaplarını aldık diyebilirim. Kısa süreç içinde lisans uygulaması konusu vardı. Bu konu oldukça hararetli bir transfer dönemi geçti. Bu geride kaldı şimdi. Geride kalan süreci de kısa tartıştık. Bu konuyla ilgili önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının önümüzdeki sene ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, nelerin kulüpler lehine olabileceğini birlikte tartışılması gerektiğini konuştuk. Bu konuda federasyon çok kısa bir zamanda bir dönüş yapacak. Ondan sonra çalışmalarımıza başlayacağız."

Sepil: "Irkçılığın en şiddetli şekilde cezalandırılmasını konuştuk"

Statlarda ırkçı söylemlerin yükseldiğine dikkati çeken Sepil, "Birkaç kulüp başkanımızın önerisiyle statlarımızda oluşan ırkçı söylemler konusunu tartıştık. Bu konuyla ilgili federasyonun mevcut yasaları, kuralları var ama biz kulüpler olarak ırkçılığın en şiddetli şekilde cezalandırılmasını konuştuk. Türkiye'de en büyük övüncümüz Avrupa'da olan bu sorunun Türkiye'de ortaya çıkmadığını ve bunun en kısa şekilde giderilmesi gerektiğini konuştuk. Herkesin açık yüreklilikle konuştuğu bir toplantı oldu. Federasyona bu konuda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sepil: "Barış Şimşek, VAR protokolü hakkında kafalardaki soruları yanıtladı"

Hakem seçimlerine kadar her konuda detaylı bilgi aldıklarını söyleyen Sepil şunları söyledi:

"Her şey diyalogla başlıyor. Neyin nasıl olduğunu daha iyi dinledik bugün. Sezon başında bunun benzeri bir brifing almıştık ama sadece 4-5 kulüp başkanı kalmıştık. Bugün Fenerbahçe dışında bütün başkanlar buradaydı. Özellikle Barış Şimşek, VAR protokolü hakkında kafalardaki soruları yanıtladı. Tabii böyle bir toplantıda her kulüp başkanının düşüncesi farklıdır. Herkesin yüzde 100 tatmin olup olmadıklarını ben bilemem. Hakem seçimlerine kadar her konuda detaylı bir bilgi aldığımızı söyleyebilirim. Bugün çok şey öğrendik, duyduk. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak 'Bütün kulüpler tatmin oldu' diyemem. Ama en önemlisi Mecnun Başkanımın hatırlattığı gibi, bunu sadece kulüplere değil, taraftarlara da izah etmemiz gerekiyor. Bu her gün daha iyi alana gidecek, kolay bir konu değil, gri alanları olan bir konu. Bunu kendileri de söylüyorlar. Tabii ortada gri alan olduğu için de herkes kendi istediği şekilde yorumluyor. Faydalı bir toplantı oldu."

Özdemir: "Irkçılık konusunda TFF olarak hiçbir aykırılığa müsaade etmeyeceğiz"

Sepil'in ardından söz alan TFF Başkanı Nihat Özdemir de ırkçılık konusuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Mehmet Sepil'in dediği gibi, her şeyden önemlisi, Türkiye ırkçılık konusunda dünyaya örnek gösterilen ülkelerin başında gösterilmektedir. Bugüne kadar ne Süper Lig'de, ne diğer liglerimizde ne de basketbolda ırkçılıkla ilgili bir olay yaşamadık. Ancak maalesef son hafta, bu tip girişimler olduğunu gördük. Kulüp başkanları ve bizlerin bu konudan çok rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Irkçılık konusunda TFF olarak hiçbir aykırılığa müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekeni yapacağız ve gerekli cezaları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Kulüpler Birliği bu konuda federasyona destek verdi ve bu çalışmaları yapacağız."

VAR sistemi sayesinde çok sayıda takımın şampiyonluğa oynadığını söyleyen Nihat Özdemir şunları aktardı:

"Son günlerde hakemlerimiz Türkiye'nin gündemine çok oturdu. Mehmet Sepil'in isteği ve arzusuyla MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkan Yardımcısı Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, başkanlara uygulamaları anlattılar, başkanları dinlediler. Gördük ki yapılan işlemler, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu uzun süren toplantıda anlattılar. 13 haftamız kaldı. Görüyoruz ki ligde 7 hatta 8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Son dönemde böyle bir lig yaşanmadı. VAR sisteminin uygulanmasıyla, bugün bütün bu takımlar artık şampiyonluğa oynar hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması lazım."

Özdemir: "Hepimiz kullanacağı lisana dikkat etmeli"

Bütün kulüplere eşit mesafede olduklarını aktaran Özdemir, "Lisans uygulamasını konuştuk. İlk yılımız, tabii ki eksiklerimiz ve hatalarımız olacak. Bunları tartıştık. Sezon sonunda bilançoların neticesinde uygulayacağımız cezaların neler olacağını, bu konudan ödün vermeyeceğimizi, bütün kulüplere eşit olduğumuzu, bugüne kadar nasıl davrandıysak bundan sonra da böyle olacağını ifade ettik. Türkiye açısından futbol çok önemli. Hepimiz kullanacağı lisana dikkat etmeli. Rakibe saygıyı unutmamalıyız. Bunu sadece başkanlar, yönetim kurulu üyeleri değil, sahadaki futbolcu kardeşlerimiz de unutmamalı. Sonuç olarak kim hak edecekse şampiyonluğu, o şampiyon olacaktır. Diğer takımlar da bu şampiyona saygı gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.