Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Yapıldı
24 dakika önce
Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Spor Toto Süper Lig takımlarında görev yapan sportif direktörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Spor Toto Süper Lig takımlarında görev yapan sportif direktörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kulüpler Birliği Vakfının Twitter
hesabında yer alan bilgiye göre kulüp sportif direktörleri; ligdeki yabancı oyuncu sayısı, altyapı teşvik sistemi ve 21 yaş altı takımlarının lig organizasyonu konularında fikir alışverişinde bulundu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:39 Kaynak: AA
İddaa Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi! İşte Yeni Oranlar
Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı
TFF'den Hakem Burak Gazi Ülker'e 80 Gün Ceza
Galatasaray'ın Yeni Sezonda Giyeceği İddia Edilen Formalar Basına Sızdı